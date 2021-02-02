Мэрилин Мэнсон высказался насчёт обвинений в свой адрес

Мэрилин Мэнсон отреагировал на обвинения в свой адрес. Музыкант назвал заявления ужасным искажением реальности. В насилии Мэнсона обвинила актриса Эван Рейчел Вуд, передает телеканал «Известия». По словам девушки, рок-музыкант долго издевался над ней. Вуд заявила, что устала жить в страхе возмездия, клеветы и шантажа. Музыкант начал встречаться с актрисой в 2006 году. Кроме того, Мэнсона обвинили в насилии ещё четыре женщины.

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