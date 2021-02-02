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Мусоросортировочный завод начал работу в Симферополе

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Завод по сортировки твердых коммунальных отходов (ТКО) начал работу в Симферополе 2 февраля. Предприятие уже приняло около 200 т мусора.

На заводе ввели в эксплуатацию первую очередь комплекса. На линии сортировки мелкий мусор отделяют от крупногабаритного, а также от строительных отходов. На отдельные автоматические ленты попадают картон с бумагой, пластик, стекло и органические отходы. В комплексе работают две линии, способные принимать до 20 т мусора в час. Об этом сообщает ИА «Крыминформ».

В дальнейшем мощность завода планируется увеличить почти вдвое. Только в 2021 году завод сможет перебрать до 250 тыс. т.

Предприятие уже запускали в тестовом режиме, однако в июне 2019 года работа была прекращена.

Ранее сообщалось, что комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами будет построен в Свердловской области для Екатеринбурга и екатеринбургской агломерации. Максимальная стоимость строительства составит 19,2 млрд рублей. На текущий момент отходы из Екатеринбурга везут на полигон «Северный». Его мощности будут исчерпаны к 2024 году.

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