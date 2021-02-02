Волонтеры возложили цветы к монументу Победы на Поклонной горе

Волонтеры почтили память павших в Сталинградской битве. Активисты возложили цветы к монументу Победы на Поклонной горе в Москве. Участие в акции приняли несколько сотен добровольцев. Память погибших красноармейцев почтили минутой молчания, сообщает телеканал «Известия». Сталинградская битва — крупнейшее сражение в истории человечества.

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