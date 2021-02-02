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В Aurus рассказали о цветах кузова для премиального седана Senat

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Российский премиальный седан Aurus Senat получит шесть вариантов цветов кузова. Об этом говорится в посте, размещенном на официальной странице бренда Aurus в Instagram.

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Отмечается, что весной 2021 года для модели Senat будут предлагаться цвета кузова: «белый перламутр», «кофейный», «стальной голубой», «темно-синий», «графитовый» и «черный».

Длина Aurus Senat составляет 5,6 м, а колесная база равна 3,3 м. Он получил гибридную силовую установку, состоящую из бензинового двигателя мощностью 598 л. с. и 40-сильного электромотора. Автоматическая трансмиссия с девятью ступенями разработана российской фирмой KATE. До 100 км/час машина способна разогнаться за 6 секунд, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.

Российский проект «Кортеж» (рыночное название Aurus), в рамках которого разрабатываются российские автомобили люксового класса, был запущен в 2014 году. Производитель намерен создать на базе единой платформы серию машин: седан, лимузин, кабриолет, минивэн и внедорожник.

13 декабря стало известно, что серийное производство автомобилей Aurus начнется в I квартале 2021 года — машины будет выпускать завод Ford Sollers в Елабуге.

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