Курение электронных сигарет запретили в общественных местах в Башкирии

Госсобрание Башкортостана приняло поправки в республиканский закон об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака. Он приравнивает электронные сигареты к обычным.

По словам председателя Государственного собрания Константина Толкачева, бестабачная никотинсодержащая продукция теперь будет запрещена в общественных местах. К таковым относят парковки, подземные переходы, остановки общественного транспорта и парки. Об этом сообщает «МедиаКорСеть».

Закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.

С 28 января в России вступил в силу запрет на дистанционную продажу кальянов и табачных стиков для устройств нагревания табака, а также жидкости для электронных сигарет. Прежде ограничения затрагивали только табачную продукцию.