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Минтранс упростит требование к фотосъемке автомобилей при техосмотре
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Минтранс упростит требование к фотосъемке автомобилей при техосмотре

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Минтранс смягчит требования к процедуре фотосъемки транспортного средства в ходе техосмотра, внеся поправки в ведомственный приказ, который должен вступить в силу уже с 1 марта 2021 года. Об этом 2 февраля сообщает «Коммерсант».

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Отмечается, что вступающий в силу документ предполагает, что фото должны сопровождаться показаниями системы ГЛОНАСС «с погрешностью определения не более 15 метров по координатным осям».

Позже выяснилось, что данную меру сложно будет соблюсти в крупных населенных пунктах, где плотность застройки создает погрешность, не позволяющую соблюсти предусмотренное приказом требование координат снимков.

В Минтрансе изданию подтвердили, что новые требования будут изменять.

Постановление о новых правилах проведения техосмотра автомобилей было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным в сентябре 2020 года.

Постановление запрещает покупку диагностических карт вместе с полисом ОСАГО. Диагностические карты будут переведены в электронный вид, а сама процедура техосмотра будет фиксироваться на фото.

Кроме того, водителей будут штрафовать за езду без ТО. Штрафы для компаний, торгующих диагностическими картами, увеличатся в несколько раз.

1 февраля сообщалось, что в России уже с 1 июня начнет действовать обновленный перечень запретов, связанных с использованием автомобиля.

Согласно новым правилам, нельзя будет пользоваться автомобилем, если зимние шины установлены не на всех колесах. Также водитель должен будет устанавливать на машину колеса того размера, который предусмотрен заводом-изготовителем автомобиля.

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