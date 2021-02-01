Российским водителям запретят ездить на летних шинах зимой

В России уже с 1 июня начнет действовать обновленный перечень запретов, связанных с использованием автомобиля. Об этом говорится в соответствующем проекте постановления правительства, с которым ознакомился ТАСС.

Согласно новым правилам, нельзя будет пользоваться автомобилем, если зимние шины установлены не на всех колесах. Также водитель должен будет устанавливать на машину колеса того размера, который предусмотрен заводом-изготовителем автомобиля.

Кроме того замок ремня безопасности должен фиксировать язычок лямки и выбрасывать его после нажатия на кнопку замыкающего устройства, а сама лямка должна вытягиваться и втягиваться в катушку.

Также на автомобилях с газовым оборудованием, на каждый баллон должен быть паспорт, оформленный его изготовителем, а на самом баллоне должны быть четко нанесены серийный номер и обозначение. Если газовое оборудование менялось, то соответствующим организациям необходимо оформить об этом сведения.

3 ноября сообщалось, что к 2022 году на территории Таможенного союза (Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия) могут вступить в силу новые правила тюнинга и ремонта автомобилей.

Третий пакет поправок в технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», разработанный Минпромторгом, обяжет водителей проходить внеплановый техосмотр даже после минимальных изменений в автомобиле — например, смены магнитолы или сигнализации. Поправки также запретят использовать ряд б/у запчастей, в том числе систем рулевого управления, тормозных систем, ремней и подушек безопасности.