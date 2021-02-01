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Российским водителям запретят ездить на летних шинах зимой

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В России уже с 1 июня начнет действовать обновленный перечень запретов, связанных с использованием автомобиля. Об этом говорится в соответствующем проекте постановления правительства, с которым ознакомился ТАСС.

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Согласно новым правилам, нельзя будет пользоваться автомобилем, если зимние шины установлены не на всех колесах. Также водитель должен будет устанавливать на машину колеса того размера, который предусмотрен заводом-изготовителем автомобиля.

Кроме того замок ремня безопасности должен фиксировать язычок лямки и выбрасывать его после нажатия на кнопку замыкающего устройства, а сама лямка должна вытягиваться и втягиваться в катушку.

Также на автомобилях с газовым оборудованием, на каждый баллон должен быть паспорт, оформленный его изготовителем, а на самом баллоне должны быть четко нанесены серийный номер и обозначение. Если газовое оборудование менялось, то соответствующим организациям необходимо оформить об этом сведения.

3 ноября сообщалось, что к 2022 году на территории Таможенного союза (Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия) могут вступить в силу новые правила тюнинга и ремонта автомобилей.

Третий пакет поправок в технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», разработанный Минпромторгом, обяжет водителей проходить внеплановый техосмотр даже после минимальных изменений в автомобиле — например, смены магнитолы или сигнализации. Поправки также запретят использовать ряд б/у запчастей, в том числе систем рулевого управления, тормозных систем, ремней и подушек безопасности.

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