В мэрии Москвы назвали самые необычные имена новорожденных в 2020 году

Самыми популярными из необычных имен для новорожденных в Москве в 2020 году стали Стефания, Роберт, Оливия, Мелания, Стефан и Теодор. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщается на сайте столичной мэрии.

Как рассказали в пресс-службе городского управления ЗАГС, имя Стефания получили 424 новорожденных девочки, Робертами назвали 259 мальчиков, Оливиями — 225 девочек. Кроме того, 110 новорожденных получили имя Мелания, 49 мальчиков назвали Стефанами, еще 46 получили имя Теодор.

Самыми популярным именами для новорожденных в Москве стали София — так назвали больше 2,8 тыс. девочек, а также Александр — такое имя получили более 2,5 тыс. мальчиков. По сравнению с 2019 годом родители стали чаще давать своим детям такие имена, как Лев, Матвей, Марк, а также Агата, Амелия, Мия, Мирослава, Ариана, пишет агентство городских новостей «Москва».

Больше 20 семей выбрали для своего ребенка имя Златослава, а имя Злата получили больше 200 девочек. Больше 20 новорожденных получили имя Ясна. Некоторые родители предпочли дать ребенку древнегреческие имена: Дионис, Афина, Одиссей, Афродита. Двоих девочек назвали именем Искра, двоих — Кассиопея. Две девочки, родившиеся в 2020 году, получили имя Мальвина.

В пятерку популярных мужских имен также вошли Михаил (2427), Максим (2284), Артем (1827), Марк (1666) и Иван (1617). Среди женских имен для маленьких москвичек популярны Мария (2220), Анна (2084), Алиса (1729), Виктория (1705), Полина (1603).

Кроме того, жители столицы также давали детям такие имена, как Леонардо, Корней, Гарри, Рианна, Север, Весна, Северина, Марс, Океана, Люций, Люцифер, Оливье. Один мальчик даже получил имя Рим, а две девочки получили географические имена Индия и Вена. Встречались двойные и тройные имена: Венера-Вероника, Патрисия-Деметра-Пейдж, Александр-Север, Ермак-Александр, Лев-Моисей, Людвиг-Александр.

Получить повторное свидетельство о рождении ребенка с 1 января 2021 года можно в любом отделе ЗАГС в день обращения. Благодаря работе ЕГР ЗАГС доступ к необходимым сведениям о населении получают Росстат, Пенсионный фонд, МВД России и другие ведомства, поэтому заявителям не нужно оформлять дополнительные бумаги.

В ноябре 2020 года сообщалось, что самыми необычными именами, которыми москвичи называли своих детей в 2020 году, среди женских стали Малина (это имя дали пяти девочкам), а среди мужских — Люцифер — так назвали одного новорожденного мальчика.