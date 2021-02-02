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Эксперты назвали самые дорогие авиа- и ж/д билеты в январе

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Специалисты сервиса OneTwoTrip провели исследование и выяснили, по каким направлениям россияне купили самые дорогие авиа- и железнодорожные билеты в январе. Результаты исследования были опубликованы RT во вторник, 2 февраля.

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Самым дорогим оказался перелет Москва–Канкун и обратно: 502 тыс. рублей. Второе место досталось авиапутешествию Москва–Мале и обратно: 469 тыс. рублей. Замыкает тройку лидеров билет в один конец из Москвы в Дубай стоимостью 354 тыс. рублей.

Самым дорогим путешествием на поезде в январе стала поездка из Санкт-Петербурга в Москву в мягком вагоне стоимостью 29 тыс. рублей. На втором месте — билет на поезд «Сапсан» из Москвы в Петербург стоимостью 25,9 тыс. рублей. Замыкает тройку путешествие из Краснодара в Сургут стоимостью 23,4 тыс. рублей, пишет сайт kp.ru.

29 января сообщалось, что сервис планирования путешествий OneTwoTrip назвал самые популярные у россиян туры на 23 февраля и 8 Марта. По данным аналитиков, туристы собираются отметить 23 февраля и 8 Марта, отправившись в Москву или Санкт-Петербург, либо на море.

В новогодние праздники наиболее популярными маршрутами для отдыха у россиян стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Симферополь, Махачкала, Минеральные Воды и Ростов-на-Дону.

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