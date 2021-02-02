На карантин по ОРВИ закрыли 16 классов в Тюменской области

В Тюменской области на 1 февраля на карантин по ОРВИ закрыли 16 классов в девяти школах и одну группу в детском саду. Ни одно образовательное учреждение не приостановило деятельность полностью, отмечает региональный оперативный штаб.

Очагов COVID-19 ни в школах, ни в детских садах не обнаружено.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в детских организациях действуют утренние фильтры, усилен режим дезинфекции, проводится профилактическая работа с детьми и их родителями.

В школах организована термометрия. Бесконтактное измерение температуры входит в утренний фильтр. Разрешения родителей для этого не нужно, пишет портал «Наш город».

Ранее сообщалось, что студенты Тюменского государственного университета вернутся к очной форме обучения лишь в марте. Зимняя сессия сейчас проходит в дистанционном режиме.