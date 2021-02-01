Студенты вузов Тюмени вернутся к очной форме обучения в марте

1 марта студенты Тюменского государственного университета вернутся к очной форме обучения. Однако, как уточнили в администрации вуза, окончательное решение будет зависеть от того, как хорошо соблюдаются все профилактические меры, рекомендованные Роспотребнадзором.

Сейчас в университете продолжается зимняя экзаменационная сессия. Она проходит в дистанционном формате. Сроки сессии у студентов разных курсов отличаются, но основная масса экзаменов начинается с 1 февраля. На каникулы студенты отправятся с 22 февраля.

В администрации вуза megatyumen.ru пообещали создать все условия для гигиенической обработки рук антисептиками, обеспечить бесконтактную термометрию и соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Все учебные аудитории будут проветривать во время перерывов.

В конце января сообщалось, что в Московском государственном университете имени Ломоносова очные занятия вернутся с 8 февраля.