Для профориентации военных применят нейропсихологическую диагностику

В военном технополисе «Эра» разрабатывается система нейропсихологической диагностики для определения профессиональной ориентации российских военных. Об этом 2 февраля сообщили в пресс-службы Минобороны РФ.

«В ходе тестирования военнослужащих разрабатываемый проект будет регистрировать активность отделов головного мозга, мимику, движение глаз, направление взгляда, жесты, дыхание, сердцебиение. Это позволит выделить объективную предрасположенность солдат и офицеров к выполнению определенного вида профессиональной деятельности», — сообщили в ведомстве.

Систему предлагается использовать в воинских частях и военкоматах для «эффективного распределения военнослужащих» по видам и родам войск с учетом их индивидуальных особенностей, а также для оценки стрессоустойчивости в критических и экстремальных условиях.

В настоящий момент завершается подготовительный этап исследований.

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