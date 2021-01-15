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В «Ростехе» назвали особенности экипировки солдата будущего «Сотник»

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В госкорпорации «Ростех» сообщили, что экипировка солдата будущего «Сотник» получит рекордно малый вес и будет подгоняться по фигуре бойца, при этом ее защита превзойдет все существующие бронежилеты. Всё это будет достигнуто за счет спецматериалов, передает в пятницу, 15 января, «РИА Новости».

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«Защита не будет сковывать движения и позволит взять дополнительный вес, необходимый для выполнения спецмиссий. При этом экипировка будет иметь повышенную защищенность в сравнении с существующими типами бронежилетов», — рассказали в госкорпорации.

Всё это стало возможным благодаря применению сверхвысокомолекулярного полиэтиленового волокна, отметили в корпорации. Экипировку третьего поколения «Сотник» планируется создать на замену «Ратнику».

В «Ростехе» отметили, что в перспективе за счет применения специальных амортизирующих средств «Сотник» не только остановит осколок, летящий со скоростью до 670 м/с, но и погасит ударный импульс, способный нанести серьезный урон внутренним органам даже без пробития защиты.

По данным ТАСС, «Сотник» разрабатывают на замену имеющейся экипировке «Ратник». Исследования и разработки снаряжения нового поколения продлятся до 2023 года. Отмечается, что «Сотник» будет примерно на 20% легче, чем его предшественник.

Новая экипировка станет применяться на специальных операциях уже с 2025 года, а до 2030-го планируется оснастить ею всю российскую армию, отмечает агентство.

22 сентября журналист Forbes Дэвид Хэмблинг сравнил российскую боевую экипировку «Ратник» с проектом боевого костюма США TALOS и пришел к выводу, что Россия значительно дальше продвинулась в вопросе создания экзоскелета. По его мнению, США в ближайшее время не смогут создать что-то подобное и облачить солдат в «костюмы Тони Старка».

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