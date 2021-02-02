Эксперт назвал способ отказаться от взятого кредита

Ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин в беседе с агентством «Прайм» во вторник, 2 февраля, рассказал, как и при каких обстоятельствах можно отказаться от полученного кредита.

Специалист рассказал, что бывают случаи, когда кредит берется импульсивно, при отсутствии реальной необходимости в нем. Если клиент понял, что деньги ему не нужны, или сомневается, что сможет их выплатить, лучшим вариантом будет расторжение соглашения с банком.

По словам юриста, если клиент банка уже успел получить деньги, то по закону можно беспрепятственно расторгнуть договор в течение 14 дней после его подписания. Кроме того, в этот же период можно отказаться от навязанных с кредитом услуг, в частности, страховки. Если же с момента заключения договора прошло больше двух недель, то оформить возврат не получится.

Уткин пояснил, что банки не имеют права отказать клиенту в досрочном погашении кредита, но могут ввести мораторий на его закрытые в течение нескольких первых месяцев. Также они могут потребовать уплатить проценты на использованные дни, пишет НСН. Если это указано в договоре, ситуацию изменить не получится. До заключения договора отказаться от кредита можно в любое время без санкций, несмотря на то, что менеджеры могут попытаться убедить клиента в обратном. Между тем, специалист призвал всё же указать уважительную причину отказа от кредита, чтобы не испортить отношения с банком.

Рассказал юрист и о целевых займах, ситуация с которыми отличается. Если клиент оформил ипотеку, и банк уже успел перечислить деньги на его счет или выдал их наличными, процедура возврата аналогична потребительскому займу. Однако если деньги уже были использованы как первоначальный взнос, вернуть их будет гораздо сложнее.

Уткин объяснил, что если застройщика-юрлицо еще можно убедить пойти навстречу, то продавца, который является частным лицом, крайне сложно. В такой ситуации специалист посоветовал продать ипотечную квартиру и погасить долг в банке.

19 января сообщалось, что банки в России одобрили чуть больше трети заявок на розничные кредиты в 2020 году. Данный показатель упал на 3 п.п. по сравнению с 2019 годом и обновил трехлетний минимум. Чаще всего отказывают в займах на автомобили. Также реже стали одобрять необеспеченные кредиты и кредитные карты.