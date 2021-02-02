Экс-премьер Украины назвал «мегааферой» рост цен на газ в стране

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Украинская стратегия Гройсмана» Владимир Гройсман назвал увеличение цен на газ в стране «мегааферой».

«Цена на газ сегодня — это такая мегаафера, потому что он был приобретен условно за 3–4 гривны (за кубометр), а людям продают по 6,99 гривен плюс доставка, то есть по 8,5–9 гривен», — заявил он в интервью «Интерфакс-Украина», опубликованном в понедельник, 1 февраля.

Он отметил, что в октябре прошлого года «Нафтогаз Украины» предложил украинцам заключить контракт на год по 4,7 гривны.

«У меня вопрос: если они предлагали это в октябре, то значит, у них был газ по такой цене. А куда он делся через два месяца? Что в январе изменилось по отношению к октябрю? Ничего», — подчеркнул Гройсман.

По мнению политика, правительство страны должно было повлиять на решение о повышении цены на газ, так как оно должно заботиться о принятии «эффективных решений».

Ранее, 26 января, руководитель молодежного крыла украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Артем Марчевский рассказал об «афере века» с поставками российского газа на Украину.

Марчевский подчеркнул, что сейчас Киев покупает российский газ «через какие-то прокладки».