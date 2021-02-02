Япония задействует искусственный интеллект для мониторинга иностранных судов

В Японии планируют начать разработку новейшей системы с применением искусственного интеллекта для анализа снимков иностранных кораблей, проходящих в сопредельных с японскими территориальными водами, которые сделаны при помощи спутников.

По данным издания Sankei, на создание системы, которая призвана усилить мониторинг страны за ситуацией на море, планируется выделить 450 млрд йен ($4,3 млн), на ее разработку может уйти около четырех лет. Система будет анализировать и систематизировать информацию, полученную от японских спутников.

Предполагается также, что искусственный интеллект будет моделировать предполагаемый маршрут движения тех или иных кораблей. В частности, система будет сосредоточена на мониторинге иностранных судов, которые ведут незаконный промысел в японской исключительной экономической зоне, а также за китайскими кораблями, приближающихся с акватории островов Сенкаку, которые являются предметом территориального спора между странами.

Решение о начале разработки системы может быть официально утверждено в ближайшие дни.

Ранее, 23 января, новый глава Пентагона Ллойд Остин в разговоре с министром обороны Японии Нобуо Киси заявил, что США готовы защищать острова Сенкаку, территориальную принадлежность которых оспаривает Китай.