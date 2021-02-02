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Google заплатит почти $4 млн для урегулирования обвинений в дискриминации

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Компания Google заплатит почти $4 млн, чтобы урегулировать обвинения в дискриминации при найме на работу, сообщает 1 февраля Bloomberg Law со ссылкой на министерство труда США.

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Уточняется, что $2,6 млн пойдут непосредственно на урегулирование иска ведомства по вопросу недоплат сотрудницам компании по сравнению с работниками-мужчинами, а также дискриминации азиатских кандидатов при приеме на работу.

Кроме того, компания выделит дополнительно $1,25 млн на корректировку зарплаты ряда сотрудников в течение пяти лет, «если это будет сочтено необходимым».

Хотя об урегулировании иска стало известно ранее в понедельник, оно было подписано еще 15 января, то есть до вступления в должность президента демократа Джо Байдена, отмечается в статье.

Ранее аналогичные претензии минтруда США урегулировали такие компании, как Microsoft и Hewlett Packard, банк JPMorgan Chase, а также аудитор Deloitte.

В январе 2018 года бывший сотрудник Google Джеймс Дамор, уволенный из компании из-за заявления о неравенстве полов, подал исковую жалобу на корпорацию. Истец обвинил ответчика в дискриминации сотрудников из-за цвета кожи и политических взглядов.

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