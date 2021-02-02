Байден встретится с республиканцами

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден встретится с сенаторами-республиканцами. Политики обсудят план поддержки экономики, передает телеканал «Известия».

— Это обмен идеями: что еще возможно сделать? Эта группа накануне прислала письмо с некоторыми деталями своего плана, рассказала о своих приоритетах и о том, как видит проблему. Байден готов доработать пакет, сделать его сильнее. Он также поддерживает тесные контакты по этому вопросу со спикером (Нэнси) Пелоси и лидером демократов в конгрессе Чаком Шумером, — отметила Псаки.

Ранее республиканцы предложили свою программу помощи гражданам и бизнесу. Часть сенаторов предлагает сократить пакет до $618 млн. План Байдена предполагает расходы в $1,9 трлн.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.