Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2,4%

Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 2,4% — до $56,35 за баррель, передает телеканал «Известия».

Стоимость нефти WTI с поставками на март увеличилась на 2,6%. Сейчас она стоит $53,55 за баррель.

Повышение цен связывают с невысоким ростом добычи нефти стран ОПЕК. В частности, Саудовская Аравия объявила о добровольном снижении добычи. Примеру королевства также намерены последовать еще несколько государств-членов ОПЕК.

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