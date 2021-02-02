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Авиакомпании рискуют не получить десятки Boeing 737 MAX в 2021 году

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Российские авиаперевозчики опасаются переноса поставок Boeing 737 MAX, передает телеканал «Известия».

В текущем году четыре компании должны были получить 27 машин. Однако для допуска к рейсам самолеты должны пройти сертификацию.

После двух катастроф лайнеры перестали эксплуатировать. При этом
Росавиация не может ускорить проверку из-за пандемии и приостановки международного сообщения.

Кроме того, перед началом рейсов пилоты и бортпроводники должны пройти переподготовку.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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