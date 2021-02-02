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Число преступлений с пластиковыми картами в России выросло в 5,5 раза

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В России в прошлом году зарегистрировано 510,4 тыс. преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Этот показатель на 73,4% больше, чем было в предыдущем году, следует из данных МВД. Из них 80% (410,5 тыс.) совершены путем кражи или мошенничества.

В 2020-м злоумышленники при совершении преступлений чаще использовали банковские карты, интернет и телефон. В частности, за год количество деяний с применением пластиковых карт увеличилось на рекордные 453,1%, достигнув 190,2 тыс. В 2019 году, по данным министерства, было всего 34,4 тыс. С помощью сети «Интернет» совершено 300,3 тыс. преступлений (+91,3%), средств мобильной связи — 218,7 тыс. (+88,3%). Зачастую одно и то же преступление может совершатся с применением одного или двух приведенных методов, уточнили «Известиям» в МВД.

Наибольший темп прироста преступлений зарегистрирован в Санкт-Петербурге (780,6%), Ингушетии (167,5%), Ленинградской области (142,8%), Севастополе (134,6%) и Москве (132%). А наименьший — в Ненецком АО, Магаданской области и республиках Коми, Карачаево-Черкессия и Адыгея.

В пресс-службе МВД «Известиям» пояснили, что динамика совершаемых преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий обусловлена их активно развивающимся применением, виктимным поведением потерпевших, а также возникновением новых способов совершения противоправных деяний.

В Центробанке «Известиям» подтвердили рост как количества, так и объема операций без согласия клиентов банков в 2020 году.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Вирусное завоевание: число преступлений с картами выросло в 5,5 раза

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