Украинский футболист Селезнев приехал пьяным на тренировку

Бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнев приехал на тренировку футбольного клуба «Колос» пьяным и был отчислен за грубое нарушение режима. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист Игорь Бурбас.

«Селезнев больше не в «Колосе». Грубое нарушение режима. После выходки форварда тренер (Руслан) Костышин поставил вопрос ребром. Как следствие — игрока отчислили из команды. Он уже на пути в Киев», — написал он 31 января.

Как передает «Газета. ру», это уже третий случай, когда форвард прибыл в расположение команды пьяным. Так, аналогичный инцидент произошел в октябре 2020 года.

Ранее, в июле 2020 года, футболист Дмитрий Тарасов, выступавший на тот момент в составе казанского «Рубина», устроил дебош на борту самолета Казань — Москва. По словам очевидцев, игрок находился в состоянии алкогольного опьянения.