Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Наука
SpaceX допустила запуск ракеты с гражданским экипажем в 2021 году
Наука
РФ приостановила диалог с Чили по станции контроля космического пространства
Мир
Россия поставит в Германию более 300 тыс. респираторов
Экономика
Минпромторг предложил поддержать нуждающихся россиян продуктами
Мир
Лейбл звукозаписи прекратил работу с Мэнсоном после обвинений в насилии
Мир
Стало известно о планах Пентагона защищать вероятные базы NASA на Луне
Мир
Более 40% украинцев заявили о несамостоятельности Зеленского
Мир
В ООН призвали ввести санкции против Мьянмы
Политика
Правительство проработало вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров

Украинский футболист Селезнев приехал пьяным на тренировку

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнев приехал на тренировку футбольного клуба «Колос» пьяным и был отчислен за грубое нарушение режима. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист Игорь Бурбас.

«Селезнев больше не в «Колосе». Грубое нарушение режима. После выходки форварда тренер (Руслан) Костышин поставил вопрос ребром. Как следствие — игрока отчислили из команды. Он уже на пути в Киев», — написал он 31 января.

Как передает «Газета. ру», это уже третий случай, когда форвард прибыл в расположение команды пьяным. Так, аналогичный инцидент произошел в октябре 2020 года.

Ранее, в июле 2020 года, футболист Дмитрий Тарасов, выступавший на тот момент в составе казанского «Рубина», устроил дебош на борту самолета Казань — Москва. По словам очевидцев, игрок находился в состоянии алкогольного опьянения.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021