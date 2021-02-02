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Месси оскорбил запасного игрока «Атлетика»

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Капитан каталонского футбольного клуба «Барселона» Лионель Мессии во время матча против «Атлетика» вступил в перепалку с запасными игроками команды из Бильбао, сообщает 1 февраля телеканал El Chiringuito.

Инцидент произошел накануне в рамках 21-го тура испанской Ла Лиги. Отмечается, что резервные игроки «Атлетика» начали возмущаться, когда арбитр зафиксировал фол против аргентинца и назначил пенальти, пишет «Газета.ру».

В ответ Месси указал судье на поведение соперников. После чего один из футболистов выкрикнул аргентинскому форварду: «Закрой рот, глупый!».

«Придурок, что ты ел?» — ответил Месси.

Ранее стало известно, что в матче против «Атлетика» Лионель Мессии забил свой 650-й мяч за «Барселону». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу каталонцев.

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