Месси оскорбил запасного игрока «Атлетика»

Капитан каталонского футбольного клуба «Барселона» Лионель Мессии во время матча против «Атлетика» вступил в перепалку с запасными игроками команды из Бильбао, сообщает 1 февраля телеканал El Chiringuito.

Инцидент произошел накануне в рамках 21-го тура испанской Ла Лиги. Отмечается, что резервные игроки «Атлетика» начали возмущаться, когда арбитр зафиксировал фол против аргентинца и назначил пенальти, пишет «Газета.ру».

В ответ Месси указал судье на поведение соперников. После чего один из футболистов выкрикнул аргентинскому форварду: «Закрой рот, глупый!».



«Придурок, что ты ел?» — ответил Месси.

🚨🚨🚨 Cazamos el pique entre MESSI y el banquillo del ATHLETIC:



💥Banquillo: "¡No se le puede tocar! Cállate la boca, bobo".



🔥 Messi: "Boludo, ¿Qué te comiste?"



Estamos viendo la SECUENCIA EN #JUGONES. pic.twitter.com/363kN4W2NF — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 1, 2021

Ранее стало известно, что в матче против «Атлетика» Лионель Мессии забил свой 650-й мяч за «Барселону». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу каталонцев.