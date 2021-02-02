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Украинцы высказались об использовании русского языка на телевидении

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Около 40% украинцев хотели бы смотреть телевизионные программы на русском и украинском языках, следует из результатов опроса «Центра социального мониторинга», опубликованных в понедельник, 1 февраля.

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Опрос проходил с 15 по 25 января, в нем приняли участие более 3 тыс. украинцев, проживающих во всех областях, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Так, о желании смотреть телевизионные программы на двух языках заявили 39,7% респондентов, только на украинском — 17,2%, преимущественно на украинском — 21,4%, только на русском — 8,4%, преимущественно на русском — 11,3%, на другом языке — 0,4%, затруднились ответить 1,6% респондентов.

Смотреть на русском и украинском языках фильмы российского производства хотят 32,6% украинцев, только на русском — 19,5%, преимущественно на русском — 17,1%, только на украинском — 12,4%, преимущественно на украинском – 13,5%, на другом языке — 0,5%, затруднились ответить — 4,4%.

В то же время 49,9% опрошенных назвали ошибкой и ограничением прав граждан запрет российских телеканалов, необходимым для защиты государства данный шаг считают 40,9% респондентов, затруднились ответить — 9,2%.

Запрет отдельных российских артистов и фильмов считают ошибкой 53,6% респондентов, об обратном заявили 37,3% опрошенных, затруднились ответить — 9,1%.

Ошибкой и ограничением прав граждан является запрет российских соцсетей, заявили 48,7% респондентов, противоположного мнения придерживаются 39,4% опрошенных, затруднились ответить — 11,9%.

Также в ходе опроса выяснилось, что более 40% украинцев считают, что президент страны Владимир Зеленский полностью зависим в своих решениях от международных партнеров.

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