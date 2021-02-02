Минпромторг предложил поддержать нуждающихся россиян продуктами

Россияне могут получить продовольственную помощь от государства. Доклад с такими предложениями Минпромторг направил в правительство. На 39 листах говорится о разработанных мерах, которые ориентированы на приоритетную поддержку наиболее нуждающихся слоев населения. Об этом «Известиям» рассказал собеседник в кабмине.

В пресс-службе Минпромторга «Известиям» подтвердили, что в декабре направили доклад в аппарат правительства. Хотя подчеркнули, что вопрос о реализации таких мер в кабмине пока не обсуждают. Ведомство исполняет «дорожную карту» по реализации Доктрины продовольственной безопасности, которую правительство утвердило еще в июне 2020 года. Из нее следует: министерства, включая Минсельхоз, Минэкономразвития, Роспотребнадзор, Минздрав, Минтруд и другие должны сформировать свои предложение и в едином докладе направить их в правительство в конце 2020 года.

По данным источника в правительстве, в документе министерство предлагает использовать механизм, который ранее уже обсуждался в кабмине на протяжении нескольких лет. Речь идет об адресной помощи гражданам: им ежемесячно могут перечислять средства, которые следует использовать на покупку отечественных продуктов питания. Помощь от государства могут получить беременные и кормящие женщины, а также дети.

Сейчас вопрос о продуктовых карточках кабмин не рассматривает, отметили «Известиям» в пресс-службе правительства.

Торгово-промышленная палата поддерживает этот проект, сказал «Известиям» председатель Совета ТПП по развитию потребительского рынка Александр Борисов. По его словам, мировой опыт доказал эффективность этого инструмента. Большая торговля также выступает за продовольственную помощь нуждающимся гражданам, сказал «Известиям» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков. Этот инструмент может стать альтернативой регулированию цен, считает он.

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Про довольствие: нуждающихся предложили поддержать продуктами