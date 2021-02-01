Сбившего женщину водителя будут судить в Астрахани

Водитель автомобиля Nissan Almera сбил женщину на пешеходном переходе на улице Пушкина в Трусовском районе Астрахани. ДТП произошло 20 ноября 2020 года. Уголовное дело направлено в суд.

В результате аварии астраханка получила перелом плечевой кости со смещением и была госпитализирована. Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, водитель выполнял заказ и перевозил пассажиров из села Старокучергановка, передает «Астрахань 24». 42-летний обвиняемый может получить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее сообщалось, что причиной аварии в Самарской области, в которой погибли 12 человек, могла стать ошибка водителя грузовика. 29 января он допустил занос прицепа и выехал на встречную полосу. В итоге столкнулись грузовик DAF, легковой автомобиль и пассажирский микроавтобус Citroen.