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В МВД назвали возможную причину ДТП под Самарой

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Причиной аварии в Самарской области, в которой погибли 12 человек, могла стать ошибка водителя грузовика, который допустил занос прицепа и выехал на встречную полосу. Об этом на официальном сайте сообщила пресс-служба МВД в субботу, 30 января.

По предварительным данным, водитель грузовикa допустил зaнос полуприцепа, выехaл на встречную полосу движения и столкнулся с автобусом, который двигaлся из Сызрани в Ульяновскую облaсть.

Авария, как сообщали в ГУ МЧС по региону, произошла 29 января в 18:20 мск на 873-м км федеральной автодороги М-5 «Урал» в районе села Заборовка Сызранского района. Столкнулись грузовик DAF, легковой автомобиль и пассажирский микроавтобус Citroen.

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Изначально сообщалось о шести погибших и девяти пострадавших, однако потом число жертв ДТП продолжало расти. Позднее число погибших возросло до 12 человек, еще 12 пострадали. Пятеро пострадавших находятся в реанимации.

Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что уголовное дело о гибели пострадавших будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета РФ по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина. По ее словам, на место трагедии уже направлены следователи-криминалисты из центрального аппарата СК.

Как уточнили в пресс-службе Следственного управления СК России по региону, детей среди погибших нет. При этом отмечалось, что водитель микроавтобуса погиб. По данным следователей, рейсовый автобус ехал из Сызрани Самарской области в Ульяновскую область.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»), а также ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

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