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Карантин по бешенству установили в нескольких районах Саратовской области

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В Калининском, Ровенском, Марксовском, Питерском и Перелюбском районах Саратовской области установлен карантин в связи с выявлением бешенства у животных. Соответствующее постановление опубликовано 1 февраля за подписью губернатора.

В Калининском районе ограничения введены в селе Казачка. Там на улице Советской пал бешеный кот. В Ровенском районе бешеную собаку обнаружили на территории личного подсобного хозяйства в селе Тарлыковка. Она умерла в Энгельсской ветклинике. В селе и в радиусе 100 м от клиники объявлен карантин, уточняет ИА «Взгляд-инфо».

В Марксовском районе мероприятия по ликвидации очага бешенства объявлены в селе Зоркино. Там пала лиса. Еще одну бешеную лису обнаружили и умертвили в селе Алексашкино Питерского района. Неблагополучной объявлена территория радиусом 500 м вокруг дома № 3 по улице Курской.

В административном центре Перелюбского района заболел кот. Карантин установлен в зоне радиусом 500 м вокруг дома № 20 в переулке Горбачевский.

27 января сообщалось о нападении бешеного волка на овец в Сорокинском районе. С животным расправился владелец стада. Мужчине, получившему рану на ноге, и еще двум местным жителям, которые помогали справиться с агрессивным животным, назначили антирабическую вакцину.

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