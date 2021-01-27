Волк с бешенством напал на овец в Тюменской области

В деревне Жидоусово Сорокинского района Тюменской области волк подрал поголовье овец. Расправившийся с ним владелец стада пострадал и сам. После исследования выяснилось, что у волка было бешенство.

Специалисты обработали мужчине рану на ноге. Антирабическая вакцина назначена ему и еще двум людям, которые помогали справиться с агрессивным животным.

В районной больнице порталу «Наш город» рассказали, что подобные случаи крайне редки. Обычно за медицинской помощью обращаются после укусов собак, кошек и крыс. Так, в 2020 году с подобными травмами в больницу пришли 10 человек.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в 49 районах Тюменской области было зафиксировано 53 случая бешенства. Ограничительные меры вводились в 49 населенных пунктах.