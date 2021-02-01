Экс-президент Польши Валенса заявил о готовности работать электриком

Бывший президент Польши Лех Валенса ищет дополнительную работу из-за недостатка денег пенсии на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщает сайт Onet.

По его словам, раньше он летал на Запад читать лекции в университеты, но пандемия лишила его такой возможности, пишет REGNUM.

«Я готов пойти работать электриком. До сих пор отлично помню закон Ома, закон Кирхгофа и много других вещей. Но сейчас, конечно же, всё изменилось, поэтому даже не знаю, не убьют ли меня сейчас эти машины», — заявил он. В молодости Валенса получил образование электрика, сообщается на сайте kp.ru.

По словам 77-летнего бывшего лидера Польши, он не может найти дополнительный источник заработков. Валенса пошутил, что его супруга тратит намного больше денег, чем они получают доходов. После выхода на пенсию политик ежемесячно получает около 6 тыс. злотых — около $1,6 тыс. При этом средняя зарплата в Польше составляет 4,9 тыс. злотых.