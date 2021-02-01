Собянин уволил первого заместителя префекта САО Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин уволил первого заместителя префекта Северного административного округа столицы Владлена Аксенова. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник, 1 февраля, на официальном сайте мэра города.
«Освободить Аксенова Владлена Владимировича от замещаемой должности первого заместителя префекта Северного административного округа столицы», — говорится в документе.
Аксенов уволен по собственной инициативе, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Ранее, 28 января, сообщалось, что Собянин уволил Карена Оганесяна с должности заместителя руководителя департамента строительства столицы.