Собянин уволил замруководителя департамента строительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин уволил Карена Оганесяна с должности заместителя руководителя департамента строительства столицы. Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг, 28 января, на официальном сайте мэра.

«Освободить Оганесяна Карена Гаспаровича от замещаемой должности заместителя руководителя департамента строительства города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы», — говорится в документе.

Оганесян ушел с занимаемой должности по собственной инициативе, передает агентство городских новостей «Москва».

Оганесян был замруководителя столичного департамента строительства с января 2019 года.