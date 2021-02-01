Жители Орловской области смогут наблюдать за дорожным ремонтом в Сети

У жителей Орловской области появилась возможность контролировать ремонт дорог через интернет. Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» запустил приложение в соцсети «ВКонтакте». Таким образом, каждый регион получил доступ к информации о ходе дорожного ремонта.

Орловская область оказалась в числе участников этого проекта. Местным жителям стали доступны такие разделы приложения, как интерактивная карта с объектами дорожного ремонта, их количество, протяженность, стадии ремонта, а также тесты, игры и викторины, пишет InfoOrel.ru.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в Орловской области в рамках нацпроекта планировалось отремонтировать 103 км дорог. В Орле в перечень ремонтируемых попали 11 участков автодорог протяженностью 16 км, в Орловском районе — еще 16 участков протяженностью 14 км.