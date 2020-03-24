Более 100 км дорог отремонтируют в Орловской области по нацпроекту

В Орловской области в 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют 103 км дорог. Об этом стало известно на заседании регионального правительства 23 марта.

Как рассказал и.о. зампреда правительства региона по развитию инфраструктуры Денис Блохин, запланирован ремонт 10 участков дорог общей протяженностью 73 км. В их числе отрезки на дорогах Ливны–Верховье, Болхов–Мценск и другие, пишет InfoOrel.ru.

В Орле в перечень ремонтируемых попали 11 участков автодорог протяженностью 16 км. В Орловском районе — еще 16 участков протяженностью 14 км.

По словам Блохина, основная часть торгов была проведена в прошлом году. Последние контракты были заключены в феврале 2020 года.

Ранее сообщалось, что в Орле в этом году по нацпроекту запланирован ремонт 10 дорожных объектов.