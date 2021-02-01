Mitsubishi объявила российские цены на обновленный Eclipse Cross

Японская компания Mitsubishi объявила стоимость обновленного кроссовера Eclipse Cross для России. Автомобиль будет стоить от 2 379 000 до 2 719 000 рублей.

Обновленный Eclipse Cross будет доступен в России в трех комплектациях. Две версии оснащены новым двухлитровым атмосферным двигателем мощностью 150 л.с. Третью версию предложат с турбированным бензиновым мотором объемом 1,5 л. Мощность силового агрегата составляет 150 л.с.

Автомобиль выполнен в новой дизайнерской концепции Dynamic Shield. В частности, высокая линия капота и заостренные линии оптики теперь находятся на уровне решетки радиатора.

Длина модели увеличилась на 140 мм, что позволило добавить объема багажнику (+15%) — теперь он составляет 331 л. В салоне появились новая мультимедиасистема Mitsubishi Connect с большим восьмидюймовым экраном, а также панорамная крыша с электрическим люком.

Отмечается, что модель продолжит производиться на заводе Mitsubishi в японском Оказаки. Старт продаж на российском рынке запланирован на апрель.

3 декабря сообщалось, что Mitsubishi начала продажи в России новой версии кроссовера ASX, которая получила название Black Edition. У автомобиля ряд элементов выполнен в черном цвете: 18-дюймовые легкосплавные колесные диски, решетка радиатора, а также корпуса боковых зеркал.