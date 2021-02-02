Новый взгляд: лучшие студенческие фотоработы – 2021

Всемирная организация фотографии представила список номинантов на победу в конкурсе Sony World Photography Awards 2021 среди студентов. В него вошли 10 фотографов в возрасте от 18 до 30 лет, которые в настоящее время обучаются в высших учебных заведениях. Победитель конкурса будет объявлен 15 апреля. «Выхода нет» Пабаруна Басу из Индии и работы других финалистов — в фотогалерее «Известий»