Новый взгляд: лучшие студенческие фотоработы – 2021

Фото: Pubarun Basu/India/Category Winner/Youth Competition/Composition and Design/Sony World Photography Awards 2021
Всемирная организация фотографии представила список номинантов на победу в конкурсе Sony World Photography Awards 2021 среди студентов. В него вошли 10 фотографов в возрасте от 18 до 30 лет, которые в настоящее время обучаются в высших учебных заведениях. Победитель конкурса будет объявлен 15 апреля. «Выхода нет» Пабаруна Басу из Индии и работы других финалистов — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Gosha Bergal/Russian Federation/Student Shortlist/Sony World Photography Awards 2021
«Внутренние войска», снятые на одной из акций протеста россиянином Гошей Бергалом
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Фото: Emil Holthausen/Germany/Student Shortlist/Sony World Photography Awards 2021
«Лису пика Велета» Эмиль Хольтхаузен встретил во время стажировки, поднявшись на одну из самых высоких гор в испанской Сьерра-Неваде
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Фото: Matías Alejandro Acuña/Argentina/Student Shortlist/Sony World Photography Awards 2021
«Рука моря» в аргентинском заповеднике Пунта-Бермеха. Матиас Алехандро Анунья решил лишний раз напомнить людям о необходимости сохранить уникальную флору и фауну этого места
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Фото: Matias Garcia Paez/Ecuador/Student Shortlist/Sony World Photography Awards 2021
Матиас Гарсиа из Эквадора снял архитектора Дэвида Васконеса, который со своей командой строит новый дом в засушливом районе в 2 км от экватора. Благодаря инновационным технологиям при эксплуатации такого здания значительно сокращается потребление воды и электроэнергии
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Фото: Hannah Davey/New Zealand/Student Shortlist/Sony World Photography Awards 2021
«Надежда в Непале». Ханна Дейви проводила съемки в непальской больнице Ананбадан, где пытаются спасти больных проказой. Несмотря на то что современные средства медицины позволяют полностью вылечить эту болезнь, ситуация в Непале остается сложной: из-за бытующих здесь суеверий и предрассудков недуг запускают до той степени, когда предотвратить инвалидность уже невозможно
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Фото: Irene Facoetti/Italy/Student Shortlist/Sony World Photography Awards 2021
«Ба-ти-то» итальянки Ирен Факоэтти — о Маттео Маури, руководителе заповедника дикой природы в Бергамо, который занимается спасением животных и птиц
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Фото: Coenraad Torlage/South Africa, Student Shortlist/Sony World Photography Awards 2021
«Местные лидеры». Коэнраад Торлаг в небольшом южноафриканском городке Данди снимал людей, которые, каждый по-своему, стремятся построить лучшее будущее, не требуя ничего взамен. Все они принадлежат к разным слоям общества — от представителей королевской семьи до бедняков
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Фото: Thomas Hengge/United States/Student Shortlist/Sony World Photography Awards 2021
«Справедливость для Джорджа Флойда», снятая американцем Томасом Хенгге на улицах Нью-Йорка
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Фото: Li Yanan/China Mainland/Student Shortlist/Sony World Photography Awards 2021
«Наследник» китайца Янана Ли — о сохранении традиций китайской оперы, которую в последнее время теснят более современные виды искусства
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Фото: Claudia Mauderer/South Africa/Student Shortlist/Sony World Photography Awards 2021
Работа Клаудии Модерер — об активистах церкви в южноафриканском Западном Кейпе, которые в условиях усугубляющегося продовольственного кризиса приучают прихожан выращивать пропитание на собственных огородах
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Фото:Tayla Nebesky/United States/Student Shortlist/Sony World Photography Awards 2021
«Домашний фотограф» — работа Тайлы Небески из США, несколько лет следившей за развитием маленького ранчо, на котором живут и работают ее родители
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