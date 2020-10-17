Правильная жизнь: что можно снять на пленку

Фото предоставлено организаторами выставки «35MM LETO»
На Патриарших прудах, в особняке издателя Александра Левенсона, открылась фотовыставка «35mm LETO». В экспозиции представлены работы финалистов конкурса пленочной фотографии, в котором принимали участие участие более 500 человек. На суд жюри было представлено свыше 3 тыс. снимков, из которых эксперты отобрали только 100. Главная цель проекта — популяризация пленочной фотографии и поддержка, в том числе финансовая, молодых талантов. Все работы можно не только посмотреть, но и купить в нужном размере. Посещение выставки, кроме ознакомления с фотоработами, даст возможность осмотреть уникальный архитектурный памятник. Экспозиция разместилась на четырех этажах особняка, построенного в 1900 году знаменитым архитектором Федором Шехтелем, одним из наиболее ярких представителей стиля модерн. В нем размещалась знаменитая типография, выпустившая первую книгу Антона Чехова и первые поэтические сборники Марины Цветаевой. Отреставрированное здание обычно открывается для посетителей лишь дважды в год - 18 апреля и 18 мая, в Дни исторического и культурного наследия. Лучшие снимки с выставки — в фотогалерее «Известий»
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Фото предоставлено организаторами выставки «35MM LETO»
Юрий Савин, «04.00»
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Фото предоставлено организаторами выставки «35MM LETO»
Вера Левченко, «Маленькая мама»
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Фото предоставлено организаторами выставки «35MM LETO»
Илья Кузьминов, «Et Observet Somnia»
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Фото предоставлено организаторами выставки «35MM LETO»
Илья Ковальчук, «Borshchevik»
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Фото предоставлено организаторами выставки «35MM LETO»
Маргарита Родионова, «Легче перышка»
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Фото предоставлено организаторами выставки «35MM LETO»
Максим Чекрышов, «Курилка»
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Фото предоставлено организаторами выставки «35MM LETO»
Евгений Голубь, «Персеиды»
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Фото предоставлено организаторами выставки «35MM LETO»
Кирилл Сапожников, «Головокружение»
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Фото предоставлено организаторами выставки «35MM LETO»
Маргарита Никитина, «Глаза в глаза»
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Фото предоставлено организаторами выставки «35MM LETO»
Екатерина Нестеренко, «Вакуоль»
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Фото предоставлено организаторами выставки «35MM LETO»
Алина Христюк, «В раздумьях»
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Фото предоставлено организаторами выставки «35MM LETO»
Глеб Троценко, «Финал»
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Фото предоставлено организаторами выставки «35MM LETO»
Данил Сулейманов, «Поцелуй»
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Фото предоставлено организаторами выставки «35MM LETO»
Аркадий Шлеин, «Божественный свет»
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Фото предоставлено организаторами выставки «35MM LETO»
Петр Иванов, «Платформа Переделкино»
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Фото предоставлено организаторами выставки «35MM LETO»
Игорь Герц, «F48.1»
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Фото предоставлено организаторами выставки «35MM LETO»
Никита Парнюк, «Fade out again»
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Фото предоставлено организаторами выставки «35MM LETO»
Максим Станиславов, «Протяженность»
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Фото предоставлено организаторами выставки «35MM LETO»
Денис Галицын, «Shadow On The Wall»
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Фото предоставлено организаторами выставки «35MM LETO»
Егор Канаве, «Colorful Soul»
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Фото предоставлено организаторами выставки «35MM LETO»
Ефим Брунько, «Сияние»
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Фото предоставлено организаторами выставки «35MM LETO»
Елизавета Соколова, «LEMON TWiST»
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Фото предоставлено организаторами выставки «35MM LETO»
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