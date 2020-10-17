Правильная жизнь: что можно снять на пленку

На Патриарших прудах, в особняке издателя Александра Левенсона, открылась фотовыставка «35mm LETO». В экспозиции представлены работы финалистов конкурса пленочной фотографии, в котором принимали участие участие более 500 человек. На суд жюри было представлено свыше 3 тыс. снимков, из которых эксперты отобрали только 100. Главная цель проекта — популяризация пленочной фотографии и поддержка, в том числе финансовая, молодых талантов. Все работы можно не только посмотреть, но и купить в нужном размере. Посещение выставки, кроме ознакомления с фотоработами, даст возможность осмотреть уникальный архитектурный памятник. Экспозиция разместилась на четырех этажах особняка, построенного в 1900 году знаменитым архитектором Федором Шехтелем, одним из наиболее ярких представителей стиля модерн. В нем размещалась знаменитая типография, выпустившая первую книгу Антона Чехова и первые поэтические сборники Марины Цветаевой. Отреставрированное здание обычно открывается для посетителей лишь дважды в год - 18 апреля и 18 мая, в Дни исторического и культурного наследия. Лучшие снимки с выставки — в фотогалерее «Известий»