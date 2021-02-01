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Задержанному по делу о стрельбе под Анапой предъявили обвинение

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Обвинение предъявлено подозреваемому по делу о стрельбе на хуторе Заря под Анапой. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

«В рамках расследования следственным отделом по городу Анапе СКР по краю уголовного дела об убийстве 34-летнего местного жителя (ч.1 ст. 105 УК РФ), покушении на убийство трех мужчин (ч. 3 ст. 30, п.«а» ч. 2 ст.105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч.1 ст. 222 УК РФ) 33-летнему знакомому потерпевших предъявлено обвинение в совершении данных преступлений», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что суд уже избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

В пресс-службе напомнили, что вечером 28 января в полицию поступило сообщение об обнаружении в районе 41-го км автодороги «Новороссийск-Керчь» тела 34-летнего местного жителя с огнестрельными ранениями.

По данным следствия, за день до трагедии у подозреваемого произошел конфликт на бытовой почве с одним из знакомых. В ходе ссоры, находясь около одного из домов по улице Мира в хуторе Заря, мужчина произвел выстрелы из пистолета в четырех мужчин.

В результате все они получили огнестрельные ранения, трое пострадавших с различными ранениями были доставлены в больницу. Еще один скончался в автомобиле знакомого по пути в медучреждение.

О перестрелке, которая, как сообщалось произошла во время поминок, стало известно 28 января. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

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