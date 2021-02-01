Президент России Владимир Путин поручил изучить практику применения статьи о публичных призывах к экстремизму и рассмотреть вопрос о введении административной преюдиции.

«Проанализировать совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации практику применения статьи 280 Уголовного кодекса Российской Федерации («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») и рассмотреть вопрос о возможности введения административной преюдиции по указанной статье», — говорится в перечне поручений президента, опубликованных на сайте Кремля.

Доклад по данному вопросу необходимо предоставить до 1 июня 2021 года. Ответственные — председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев и генеральный прокурор Игорь Краснов.

Помимо этого, глава государства поручил правительству провести анализ международной практики ведения регистров доноров костного мозга и представить при необходимости предложения о целесообразности внесения изменений в российское законодательство. Срок — до 1 марта.

Также правительству до этого срока поручено принять меры, направленные на совершенствование системы сертификации дезинфицирующих средств, контроля за их использованием, а также на совершенствование организации дезинфекции в общественных местах и на объектах здравоохранения.

Отмечается, что президент, помимо прочего, поручил Министерству культуры рассмотреть совместно с правительством Санкт-Петербурга и ПАО «Газпром» создание историко­-археологического музея-заповедника на Охтинском мысе и представить предложения. Срок исполнения данного поручения — до 1 мая.

Ранее, в понедельник, сообщалось, что Путин поручил проработать вопрос о целесообразности создания российского суда по правам человека. Также Генпрокуратуре было поручено проверить озвученные правозащитниками данные о «незаконном воздействии» на фигурантов уголовных дел.

В конце июля 2020 года президент России подписал закон о приравнивании отчуждения территорий страны к экстремизму Согласно документу, под экстремистскую деятельность не попадают делимитация, демаркация, редемаркация государственной границы России с сопредельными государствами.