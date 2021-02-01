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Путин поручил проработать вопрос о создании суда по правам человека в России

Путин поручил проработать вопрос о создании суда по правам человека в России

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Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос о целесообразности создания российского суда по правам человека.

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«Рассмотреть совместно с Министерством юстиции Российской Федерации вопрос о целесообразности создания российского суда по правам человека и представить при необходимости соответствующие предложения», — говорится в поручениях главы государства, опубликованных на сайте Кремля.

Кроме того, он поручил Генпрокуратуре проверить озвученные правозащитниками данные о незаконном воздействии на фигурантов уголовных дел.

«Генеральной прокуратуре РФ провести проверку содержащихся в заслушанных на заседании Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека 10 декабря 2020 года докладах сведений об оказании незаконного воздействия на фигурантов уголовных дел», — отмечается в перечне поручений.

Также российский лидер поручил рассмотреть возможность освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим.

Помимо прочего, президент поставил задачу своим полномочным представителям в федеральных округах обеспечить соблюдение прав журналистов, предусмотренных законом о СМИ.

Путин 10 декабря в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека оценил возможность проведения широкой амнистии в стране. По его мнению, к данному вопросу необходимо подходить внимательно, однако в целом данный инструмент гуманизации не должен быть забыт.

В начале ноября Путин заявил, что необходимо знать свои права и требовать от государства их исполнения, однако не забывать об обязанностях, которые есть у каждого гражданина.

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