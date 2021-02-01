Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
На Госуслугах запустили спецформу для записи на вакцинацию от COVID-19
Политика
Медведев сравнил свои обязанности в правительстве и в Совбезе
Мир
Зеленский объяснил проблемы с вакцинацией от коронавируса на Украине
Мир
Посольство в Мьянме дало рекомендации россиянам в связи с переворотом
Авто
В России предложили ввести единые тарифы для каршеринга
Мир
Американские военные сняли полет Су-24 вблизи эсминца ВМС США «Дональд Кук»
Общество
В России за сутки выявили 17 648 новых случаев COVID-19
Мир
Чижов назвал ситуацию с вакцинацией в ЕС «эмоциональной, с элементами хаоса»
Общество
Путин поручил проработать вопрос о создании суда по правам человека в России

Эксперт оценил последствия отключения России от глобальной сети

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В случае отключения России от глобальной сети можно будет пользоваться Рунетом и отечественными ресурсами. Об этом заявил в понедельник, 1 февраля, глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Фокус на расстоянии: россиян предупредили об опасности метаданных
Информация о файлах, отправляемых через почту и мессенджеры, может использоваться мошенниками

«Существует такая возможность, что Россию могут отключить от Всемирной паутины. Для этого есть программа в России — суверенный интернет. По большому счету, мы окажемся в изоляции, но при этом всё равно будем пользоваться той частью сети интернет, а именно Рунетом, где мы сможем пользоваться отечественными ресурсами», — сказал Кусков в разговоре с «РИА Новости».

По мнению эксперта, российские платформы и ресурсы не компенсируют потери в полном объеме, однако при этом пользователи не останутся на пустом месте.

Он отметил, что в условиях санкционного давления на Россию отключение от глобальной сети можно будет воспринимать как дополнительные ограничения.

Ранее в этот же день замглавы Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что отключение России от глобальной сети возможно, однако у властей есть план действий на этот случай, пишет «Газета.ру».

Он подчеркнул, что для автономной работы Рунета всё готово как технологически, так и на законодательном уровне, но подчеркнул, что «это непросто и этого бы очень не хотелось».

В 2019 году президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры.

Документ, в частности, предусматривал создание при Роскомнадзоре центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Структура будет обеспечивать доступность услуг связи в России при любых «экстраординарных» ситуациях.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021