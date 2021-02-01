Эксперт оценил последствия отключения России от глобальной сети

В случае отключения России от глобальной сети можно будет пользоваться Рунетом и отечественными ресурсами. Об этом заявил в понедельник, 1 февраля, глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

«Существует такая возможность, что Россию могут отключить от Всемирной паутины. Для этого есть программа в России — суверенный интернет. По большому счету, мы окажемся в изоляции, но при этом всё равно будем пользоваться той частью сети интернет, а именно Рунетом, где мы сможем пользоваться отечественными ресурсами», — сказал Кусков в разговоре с «РИА Новости».

По мнению эксперта, российские платформы и ресурсы не компенсируют потери в полном объеме, однако при этом пользователи не останутся на пустом месте.

Он отметил, что в условиях санкционного давления на Россию отключение от глобальной сети можно будет воспринимать как дополнительные ограничения.

Ранее в этот же день замглавы Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что отключение России от глобальной сети возможно, однако у властей есть план действий на этот случай, пишет «Газета.ру».

Он подчеркнул, что для автономной работы Рунета всё готово как технологически, так и на законодательном уровне, но подчеркнул, что «это непросто и этого бы очень не хотелось».

В 2019 году президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры.

Документ, в частности, предусматривал создание при Роскомнадзоре центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Структура будет обеспечивать доступность услуг связи в России при любых «экстраординарных» ситуациях.