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Взрыв произошел на станции техобслуживания на Алтае

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Станция техобслуживания в городе Камень-на-Оби на северо-западе Алтайского края оказалась разрушена в результате взрыва. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщает портал «Каменские известия».

Инцидент произошел в ночь на 1 февраля на улице Каменской. Жители рядом стоящего дома рассказали, что услышали хлопок, вслед за которым случился пожар.

На место ЧП выехали три пожарных расчета, 12 человек личного состава, а также сотрудники полиции, представители энергоснабжающей и газовой организаций. По предварительным данным, к взрыву привела неисправность котла отопления.

После ликвидации возгорания, под завалами были обнаружены два автомобиля. Здание почти полностью разрушено — уцелела только одна стена.

31 января сообщалось, что в Москве на рынке «Каширский двор» загорелся ангар. О пострадавших не сообщалось. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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