Ведущие американские стриминговые сервисы скрыли фильмы о биржевой торговле

Стриминговые сервисы Netflix, Hulu, а также Disney+ на фоне ситуации с Reddit скрыли с платформ фильмы о биржевой торговле. На это обратило внимание издание The Verge.

По его информации, к выходным в США оказались недоступны такие картины, как «Волк с Уолл-Стрит», «Уолл-Стрит», «Игра на понижение» и «Бойлерная». Единственным доступным вариантом просмотра фильмов о биржевой торговле стали их покупка или аренда. Сервисы не комментируют произошедшее.

Ранее, 27 января, акции компании GameStop, которая занимается продажей компьютерных игр и игровых приставок, выросли более чем в 16 раз из-за аномального спроса, который спровоцировало интернет-сообщество американского портала Reddit.

Повышенный интерес компания вызвала после того, как в ее совет директоров вошел основатель онлайн-магазина товаров для животных Chewy миллиардер Райан Коэн. Тысячи инвесторов начали играть на повышение и покупать краткосрочные опционы. В свою очередь брокерам пришлось хеджировать риски и выкупать акции компании, что в свою очередь привело к взлету цен на них.

В настоящее время рыночная капитализация GameStop оценивается в $5,3 млрд. Одна акция ритейлера 27 января торговалась на отметке порядка $333, притом что еще 12 января акции GameStop можно было приобрести по цене менее $20 за штуку.

Американские аналитики расходятся в оценках относительно происходящего: одни считают, что это лишь игра, устроенная пользователями интернет-сообщества, другие полагают, что таким образом выражается протест против устоявшихся финансовых институтов.