Акции Gamestop подорожали более чем в 16 раз из-за пользователей Reddit

Акции компании Gamestop, которая занимается продажей компьютерных игр и игровых приставок, выросла более чем в 16 раз из-за аномального спроса, спровоцированного интернет-сообществом американского портала Reddit. Об этом сообщила газета The New York Times в среду, 27 января.

По данным издания, повышенные интерес компания вызвала после того, как в ее совет директоров вошел основатель онлайн-магазина товаров для животных Chewy миллиардер Райан Коэн.

На одном из подразделов Reddit сразу после этого была развернута аномальная активность и тысячи инвесторов начали играть на повышение и покупать краткосрочные опционы. В свою очередь брокерам пришлось хеджировать риски и выкупать акции компании, что в свою очередь привело к взлету цен на них.

GameStop поддержал и Илон Маск. Предприниматель в Twitter опубликовал ссылку на Reddit, в которой инвесторы призывали скупать акции компании.

В настоящее время рыночная капитализация Gamestop оценивается в $5,3 млрд. Одна акция ретейлера в среду, 27 января, торговалась на отметке порядка $333, при том, что еще 12 января акции Gamestop можно было приобрести по цене менее $20 за штуку.

Американские аналитики расходятся в оценках относительно происходящего: одни считают, что это лишь игра, устроенная пользователями интернет-сообщества, другие полагают, что таким образом выражается протест против устоявшихся финансовых институтов.