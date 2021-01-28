Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
«Спутник V» зарегистрируют в Индии через пару недель
Экономика
Эксперимент по маркировке пива попросили перенести на осень 2021 года
Мир
Число пострадавших при беспорядках в ливанском Триполи выросло до 226
Экономика
Минтруд предложил подавать на выплату пенсионных накоплений электронно
Общество
Новостройки предложили оборудовать системой против распространения инфекций
Культура
Киркоров представит на «Евровидении» в 2021 году команду Молдавии
Общество
В начале февраля в Центральную Россию вернется зимняя погода
Интернет
В Telegram для iOS внедрили перенос переписки из других мессенджеров
Спорт
Сидорова показала лучший результат сезона в мире в прыжках с шестом

Акции Gamestop подорожали более чем в 16 раз из-за пользователей Reddit

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Акции компании Gamestop, которая занимается продажей компьютерных игр и игровых приставок, выросла более чем в 16 раз из-за аномального спроса, спровоцированного интернет-сообществом американского портала Reddit. Об этом сообщила газета The New York Times в среду, 27 января.

Могут наколоть: стоит ли покупать акции западных производителей вакцин
Топ-менеджмент «Биг фармы» показывает пример инвесторам

По данным издания, повышенные интерес компания вызвала после того, как в ее совет директоров вошел основатель онлайн-магазина товаров для животных Chewy миллиардер Райан Коэн.

На одном из подразделов Reddit сразу после этого была развернута аномальная активность и тысячи инвесторов начали играть на повышение и покупать краткосрочные опционы. В свою очередь брокерам пришлось хеджировать риски и выкупать акции компании, что в свою очередь привело к взлету цен на них.

GameStop поддержал и Илон Маск. Предприниматель в Twitter опубликовал ссылку на Reddit, в которой инвесторы призывали скупать акции компании.

В настоящее время рыночная капитализация Gamestop оценивается в $5,3 млрд. Одна акция ретейлера в среду, 27 января, торговалась на отметке порядка $333, при том, что еще 12 января акции Gamestop можно было приобрести по цене менее $20 за штуку.

Американские аналитики расходятся в оценках относительно происходящего: одни считают, что это лишь игра, устроенная пользователями интернет-сообщества, другие полагают, что таким образом выражается протест против устоявшихся финансовых институтов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021