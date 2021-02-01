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Блогер сняла видео в TikTok прямо перед смертью

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В американском штате Атланта 16-летняя блогер Калиша Пинки Уильямс записала ролик с танцами для TikTok прямо перед своей смертью. Об этом сообщило издание AJC.

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По его данным, трагедия произошла в номере отеля Hyatt Regency. Девушка танцевала перед камерой, когда кто-то вошел в комнату. Она испугалась и выключила камеру. Позднее ее нашли без сознания с огнестрельным ранением в области паха. Ее госпитализировали, но она умерла, не приходя в сознание.

По подозрению в совершении преступления полицейские задержали и арестовали подростка, чье имя не раскрывается. Предположительно, жертва находилась в номере отеля со своим несовершеннолетним знакомым. Между ними произошел словесный спор, в результате которого подросток застрелил девушку, отмечает телеканал «360».

После допроса молодому человеку предъявили обвинение в незаконном хранении оружия и убийстве при отягчающих обстоятельствах. Отмечается, что свидетелей преступления нет, подростки находились в номере вдвоем.

28 января сообщалось, что в Бразилии мужчина расстрелял свою жену — TikTok-блогера Элиан Феррейру Сиолин, а после покончил с собой. Мужчина счел видео, опубликованное супругой, слишком откровенным. Отмечается, что у Сиолин, кроме огнестрельных ранений, был перелом правой руки. По словам друзей погибшей, у пары часто бывали конфликты.

В августе 2020 года стало известно, что в США 18-летний подросток убил своего 51-летнего соседа ради популярности в TikTok.

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