Россиянам напомнили о шести- и трехдневной рабочей неделях в феврале

Роструд напомнил россиянам, что в феврале их ждет одна удлиненная рабочая неделя и одна короткая. Об этом говорится на сайте ведомства.

Праздник День защитника Отечества сократит рабочую неделю до трех дней (с 24 по 26 февраля). «Отдыхать будем с 21 по 23 февраля. Такие трехдневные выходные стали возможны в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля», — говорится в сообщении.

В результате предпраздничная неделя станет шестидневной (с 15 по 20 февраля).

Ранее в Роструде рассказали, что в 2021 году россиян ожидают семь коротких рабочих недель и одна длинная. Последняя рабочая неделя года завершится в четверг, 30 декабря. В 2021 году выходными станут следующие дни: с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, 12 по 14 июня, 4 по 7 ноября и 31 декабря.