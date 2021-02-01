В РФ с 1 февраля изменились правила тюнинга автомобиля

В России с 1 февраля ужесточили правила тюнинга автомобилей. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщил ТАСС.

Изменения закреплены постановлением кабмина «Об утверждении правил внесения изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации колесных транспортных средств и осуществления последующей проверки выполнения требований технического регламента Таможенного союза («О безопасности колесных транспортных средств»)».

Согласно тексту документа, теперь водители не смогут делать модификации своих автомобилей, если заключение предварительной технической экспертизы на предмет возможности внесения изменений в конструкцию машины и протокол проверки отсутствуют в специальном реестре.

Также разрешение не выдадут, если автомобильные регистрационные знаки, агрегаты и регистрационные документы находятся в розыске. Кроме того, нельзя будет тюнинговать автомобиль, если будут выявлены признаки подделки, сокрытия, изменения или уничтожения идентификационной маркировки машины, пишет НСН.

Отмечается, что испытательная лаборатория, которая будет проводить техническую экспертизу, должна быть аккредитована на проведение таких работ.

После внесения изменений в конструкцию автомобиля его нужно будет представить на осмотр в подразделение ГИБДД, которое выдало разрешение на тюнинг, и получить свидетельство. При себе необходимо иметь заявление, паспорт или доверенность, декларацию производителя работ по установке оборудования, а также протокол проверки из испытательной лаборатории и документы об оплате пошлины. Затем владелец машины получит свидетельство о законности всех видоизменений автомобиля, пишет сайт aif.ru.

Автоэксперт Максим Ракитин в беседе с «Москва 24» рассказал о сложностях, с которыми столкнутся водители после вступления в силу изменений в правила тюнинга машин: монтаже «кенгурятников», лебедок и прочих деталей, а также установка на машину газобаллонного оборудования.

«Все изменения, которые производятся с автомобилем, должны быть внесены в единый реестр. Если они не будут внесены туда, то будут считаться незаконными. Это первое. А второе — лабораторий, в которых можно будет это сделать, крайне мало», — рассказал специалист.

Он пояснил, что организация такой лаборатории требует серьезных финансовых вложений, поскольку для экспертизы требуется много серьезного оборудования, поскольку будет проверяться множество различных параметров авто. Между тем, водителям услуга обойдется в 500 рублей. Ракитин пояснил, что такие лаборатории есть далеко не везде, и из-за их количества в каждой из них возможны большие очереди.

17 января глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал планы Минцифры провести в ряде регионов эксперимент по использованию мобильного приложения с QR-кодом вместо водительского удостоверения. Он поддержал инициативу и отметил, что в настоящее время нет необходимости возить с собой дополнительные документы, так как современные технологии позволяют оперативно предоставить нужную информацию.