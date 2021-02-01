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Американский рэпер захотел вставить в лоб бриллиант стоимостью $24 млн

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Американский хип-хоп исполнитель Саймир Вудс, выступающий под сценическим именем Lil Uzi Vert решил имплантировать в лоб бриллиант стоимостью $24 млн (1,8 млрд рублей). Об этом артист написал на своей странице в Twitter.

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По данным издания Revolt, рэпер приобрел розовый бриллиант весом в 10 каратов. Он признался, что начал копить на него в 2017 году после того, как впервые увидел настоящий бриллиант такого цвета. При этом камень стоит дороже, чем все его имущество, включая дом и автомобили, в том числе компании Bugatti.

Выполнять имплантацию камня в лоб рэпера будет известный ювелир Эллиот Эллианте, работающий со знаменитостями.

26-летний Lil Uzi Vert получил признание после выпуска дебютного сингла Money Longer. В 2017 году его песня «XO TOUR Llif3» вошла в топ-10 лучших песен.

В декабре американский рэпер Lil Wayne признал свою вину в хранении позолоченного пистолета и патронов. По словам артиста, это был подарок на День отца.

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