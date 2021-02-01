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Туркомпании планируют привозить иностранцев в Россию на прививку от COVID

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«Интурист» прорабатывает запуск программы чартерных рейсов для групп иностранцев от 100 человек, желающих сделать прививку от COVID-19 в России. Компания отмечает интерес к подобной услуге в странах Юго-Восточной и Южной Азии, а также Латинской Америки.

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«Высокий интерес партнеров и рядовых иностранных граждан в прохождении вакцинации именно российским препаратом говорит о высоком доверии в мире к нашей медицине», — считает генеральный директор «Интуриста» Виктор Тополкараев.

В отрасли активно обсуждают возможность «вакцинных туров» с профильными ассоциациями и ведомствами, рассказали источники «Известий» на рынке. В частности, о намерениях «Интуриста» знают в Ростуризме.

«Главная задача — понять, хватает ли доз вакцины. Если их недостаточно для россиян, то ни о какой вакцинации иностранных туристов речи быть не может. Выяснением этого вопроса, насколько я знаю, занимается Ростуризм», — сообщил источник.

Сейчас вакцинация началась в более чем 50 странах мира. Но осталось еще много государств, где прививку от COVID-19 не делают, а когда она появится, неизвестно.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Путеводная вакцина: иностранцев хотят возить в РФ на прививку от COVID

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