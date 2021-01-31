Папа римский учредил международный день дедушек и бабушек и пожилых людей

Папа римский Франциск в воскресенье, 31 января, объявил об учреждении международного дня дедушек и бабушек и пожилых людей. Католическая церковь будет отмечать этот день в четвертое воскресенье июля, сообщила Vatican News.

«Старики часто остаются в забвении, а мы часто забываем, что они представляют богатство наших корней и ценностей, которые передают следующим поколениям. Старость — это дар», — сказал понтифик во время воскресной проповеди.

Дату празднования он объяснил близостью ко дню чествования святых Иоакима и Анны, дедушки и бабушки Иисуса Христа. Он также отметил важность встречи внуков с бабушками и дедушками.

Впервые праздник будет отмечаться в этом году под эгидой дикастерии по делам мирян, семьи и жизни.

13 января папа римский Франциск вакцинировался от COVID-19. Сообщалось, что понтифику ввели препарат производства компаний Pfizer и BioNTech. Он стал одним из первых в Ватикане, кто привился от коронавирусной инфекции.